Inghilterra, Rice prende in giro Abraham: "Si crede già il dio di Roma, Tammy Totti"

Si scherza in Nazionale inglese, ma forse Declan Rice non è andato tanto lontano dalla realtà. Come riporta corrieredellosport.it, il giocatore del West Ham durante un allenamento dell'Inghilterra ha preso in giro il giallorosso Tammy Abraham, dicendogli: "Si definisce già il Dio di Roma! Il nuovo compagno di Totti. Tammy Totti”. Forse solo uno scherzo dell'immaginazione, considerando che nel primo derby capitolino della sua carriera Abraham è sembrato tutto tranne che il re della città. Tempo al tempo? Chissà, per adesso il giallorosso non può che fantasticare.