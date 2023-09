Ingoia un’ape in allenamento, i cubetti di ghiaccio salvano il calciatore: la storia

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ingoiare un'ape e saltare l'esordio in Europa. È quello che è successo a Javi Serrano, centrocampista classe 2003 dello Sturm Graz. Lo spagnolo, che ha lasciato in prestito l'Atletico in cerca di minutaggio, non potrà essere disponibile per la sfida di questa sera... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > JAVI SERRANO <

