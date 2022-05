'Insieme per la pace', Lotito: "Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Ianuale/TuttoSalernitana.com

Durante l'evento "Insieme per la pace", il Presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky: "La Lazio è da sempre in prima fila sulle iniziative benefiche, riteniamo che lo sport debba promuovere dei valori e sensibilizzare l'opinione pubblica di fronte a problemi che tormentano quotidianamente le persone e che vengono troppo spesso dimenticati. Vogliamo nuovamente sottolineare l'importanza che dà la Lazio alle varie iniziative sociali. Lo sport deve permettere di superare le differenze tra le varie persone, come dimostrano i risultati nelle Olimpiadi".

A prendere la parola anche la moglie del presidente Lotito, Cristina Mezzaroma: "L’idea originaria è frutto dell’Empoli, la Lazio ha deciso di partecipare all'evento. Ci è sembrato il modo più opportuno per trascorrere una serata gioisa così da ricordare a tutti i momenti che vengono tolti dalla mancanza della pace".