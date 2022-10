Inter, Acerbi ritorna ai tempi con la Lazio: il video esilarante - FOTO

Francesco Acerbi si è lasciato andare a un dolce ritorno romano. Come è noto, uno dei piatti tipici della cucina romana è la pasta alla carbonara. Ed è pur vero che le tradizioni della Capitale, anche per chi è solo di passaggio rimangano per sempre dentro chiunque abbia la possibilità di gustare i piatti caratteristici. L'esempio lo riporta proprio Francesco Acerbi, passato dalla Lazio all'Inter in questa finestra di calciomercato estiva. Seppur il rapporto con la tifoseria biancoceleste si sia sfaldato, per il Leone, così nominato dai sostenitori biancocelesti, Roma gli è rimasta nel cuore. In particolare, sui social il giocatore ha scherzato con il proprio nutrizionista davanti a un piatto di carbonara. "Devo fare una premessa, è lui che mi fa mangiare questo. Abbinamento proteico, fondamentale rapporto proteico per diminuire il carico glicemico!" ha scherzato mentre si stava gustando la carbonara.