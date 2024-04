Inter, Acerbi salta il match contro la Lazio? Il post social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Acerbi non sarà a disposizione di mister Inzaghi in occasione di Inter - Torino, che si giocherà domenica 28 aprile alle 12.30. Il difensore sta infatti facendo i conti con la pubalgia, fastidio che ha anche annunciato sui social: "La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni", ha scritto in un post Instagram, concludendo con una bandiera tricolore, sottintendendo l'Europeo 2024.

Le sue condizioni saranno quindi da valutare, anche in vista del match contro la Lazio che si giocherà il prossimo 19 maggio. Se il nerazzurro dovesse quindi decidere di fermarsi fino a fine stagione per arrivare al 100% agli importanti impegni con la Nazionale, non sarà tra i presenti neanche per la sfida contro la squadra di Tudor.