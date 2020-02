Inter, Conte ripensa alla Lazio: "Brucia ancora. Ma loro sono tra le squadre più in forma..."

Antonio Conte non riesce a smettere di pensare alla sconfitta contro la Lazio. Anche dalla Bulgaria, durante la conferenza che anticipa la sfida di Europa League col Ludogorets, il tecnico dell'Inter ha parlato della partita di domenica scorsa: "Brucia per la prestazione contro la Lazio che è una delle squadre più in forma del campionato. La prestazione c'è stata, dispiace per il risultato perché i due gol sono stati nostri regali. Si riparte con convinzione, domani avremo un impegno europeo ed è giusto affrontarlo nella giusta maniera, rispettando la competizione”.

