Inter, contrasti tra Conte e dirigenza? Spunta una mail per Zhang...

Qualche malumore, in casa Inter, era prevedibile arrivasse. Prosegue il confronto tra Conte e la dirigenza, causa le divergenti visioni riguardo alla gestione del club. Secondo quanto riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, è emerso un nuovo retroscena curioso. Da un computer della Pinetina, infatti, sarebbe partita una mail diretta proprio al presidente Zhang, contenente un report con tutti gli errori commessi dalla dirigenza sul mercato. Inoltre, vengono all'interno della lettera specificate indicazioni precise per la prossima stagione. Il succo del messaggio è questo: va bene l'acquisto di giovani talenti, ma per vincere servono giocatori esperti e di caratura internazionale. Una copia della mail in questione è arrivata per posta anche presso gli uffici della sede dell'Inter, suscitando ovviamente l'attenzione di Marotta e Ausilio.