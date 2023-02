Inter, Inzaghi: "Non guardo né avanti né indietro in classifica"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha battuto il Milan nel derby blindando il secondo posto e salendo a quota 43 punti in classifica. In conferenza stampa il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha risposto a una domanda sulla partita, chiarendo anche la prospettiva rispetto alla classifica: "Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti alla squadra perché sono stati perfetti, non ricordo un derby vinto e dominato in questo modo. Non dimentichiamo che venivamo da un quarto di finale di Coppa Italia dispendioso. Abbiamo fatto un grande derby, vincerne due in venti giorni credo non capiti sempre. Non guardiamo né avanti né indietro in classifica, ma solo a noi".