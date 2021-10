Inter, Inzaghi torna sul gol di Felipe Anderson: “Da ora in poi continueremo a giocare”

Alla vigilia del big match contro la Juventus, in programma domenica sera ore 20:45, Simone Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa. Oltre a preparare la sfida ad Allegri, il tecnico nerazzurro è tornato sul gol di Felipe Anderson della scorsa settimana. Questa la decisione presa dall'allenatore dell'Inter per la sua squadra da qui fino alla fine della stagione: "Dopo Roma abbiamo parlato tanto, abbiamo anche deciso che continueremo a giocare se un nostro avversario dovesse rimanere giù per terra. Sarà l'arbitro a decidere se fermare o meno il gioco. La Lazio è organizzata e con giocatori di grande rapidità, domani abbiamo un'altra grandissima possibilità per reagire". Il mister piacentino dunque si schiera contro il pallone buttato fuori per consentire all'avversario di rialzarsi. Lo stesso Inzaghi, infatti, nel primo tempo del match contro la Lazio si era infuriato con i suoi giocatori per aver messo fuori la sfera mente un calciatore di Sarri era a terra.