Inter - Lazio, chi si rivede: prima da ex per Stefan de Vrij

“Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”. Eh sì, perché Stefan de Vrij in questo momento sta giocando per la prima volta in carriera contro i suoi vecchi colori. E dire che dal suo addio a Roma è passato più di un anno e che no, non era emigrato all'estero, i tifosi biancocelesti lo sanno bene. L'olandese prima per scelta tecnica all'Olimpico (fecero notizia le parole di Spalletti nel post partita: “Non c’era il bisogno di metterlo nelle condizioni di essere fischiato da tutto lo stadio. Probabilmente, date l’emotività e la sensibilità del ragazzo, avrebbe rischiato di sbagliare più di un pallone”), poi per infortuni veri o presunti, ha sempre mancato un qualsiasi Inter - Lazio o Lazio - Inter di campionato o Coppa Italia. Adesso eccoli lì, di nuovo di fronte: de Vrij e i suoi vecchi compagni. “E come stai? Domanda inutile, stai come me e ci scappa da ridere”.