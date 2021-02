Inter - Lazio, gol di Escalante o di Milinkovic: ecco la decisione della Lega di Serie A

INTER LAZIO GOL - Dopo sei vittorie consecutive la Lazio cede all'Inter in un match in cui gli episodi sono stati determinanti. I biancocelesti possono recriminare per i troppi errori e soprattutto per aver subito il 3-1 appena tre minuti dopo aver riaperto il match. Proprio la rete biancoceleste è stata oggetto di studio da parte della Lega di Serie A. Il gol è arrivato su un calcio piazzato di Sergej Milinkovic Savic deviato in porta da Gonzalo Escalante. Inizialmente la marcatura è stata assegnata all'argentino per il tocco determinante. Circa un'ora dopo il temine del match, la Lega ha cambiato la decisione assegnando la rete al serbo. La motivazione è da ricercarsi nel regolamento aggiornato già nella passata stagione. "Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro" è scritto nelle linee guida del campionato. In poche parole la Lega di Serie A reputa involontaria la deviazione di Escalante e per questo la rete è da assegnare a Milinkovic. Qualora invece il gesto dell'ex Eibar fosse stato considerato come "attiva partecipazione al gioco" la rete sarebbe stata attribuita al numero 18 biancoceleste.