Inter - Lazio, Lautaro e Immobile faccia a faccia: l'argentino tira, ma Ciro segna

Nell'ultimo confronto tra Lazio e Inter, Immobile e Lautaro Martinez finirono sul tabellino. Il laziale tra gli espulsi e l'interista tra i marcatori. Dopo un girone, entrambi vogliono tornare a essere protagonisti: King Ciro vuole trascinare i suoi verso i posti migliori in classifica, il Toro vuole invece tornare a incidere con i suoi gol. Entrambi avranno la possibilità questa domenica, sapendo già che possiedono le caratteristiche per far bene. Come riporta la grafica mandata in onda da Sky Sport questo pomeriggio, l'argentino è tra i calciatori con più tiri in porta (61), ma anche Immobile non è da meno con ben 56 colpi verso lo specchio della porta. A fare la differenza fra i due sono i gol realizzati: il bomber di Torre Annunziata ha realizzato 19 reti, 7 in più di quelle del finalizzatore dell'Inter. Domenica la chance per entrambi per migliorare questi numeri e, per Immobile specialmente, finire nella parte giusta del tabellino.