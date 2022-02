Inter, Sconcerti: "Inzaghi calato come con la Lazio? Può darsi, ma..."

Mario Sconcerti ha esaminato così il momento vissuto dall’Inter alla luce del pareggio contro il Napoli. Ai microfoni di TMW Radio ha analizzato se il calo che Inzaghi ha avuto con l'Inter possa far pensare a quelli finali della sua Lazio: "Può darsi. In questo momento è una squadra più stanca, ma tante stagioni della Lazio sono finite anche in crescendo. Credo però pesino di più i giocatori".