Inzaghi, discorso alla squadra in vista del rush finale: "Niente distrazioni"

Tiene alta la concentrazione Simone Inzaghi in un momento non facile per la Lazio. Oltre alla classifica che vede i biancocelesti, con una partita in meno, inseguire il 4° posto con un po' di ritardo rispetto alle concorrenti, c'è anche il discorso legale. Negli ultimi giorni infatti la società è stata ascoltata in tribunale sia per il caso tamponi relativo a ottobre-novembre scorsi sia per il ricorso per la gara non disputata tra Lazio e Torino del 2 marzo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il tecnico non vuole distrazioni, vuole che la squadra resti concentrata per le ultime partite di campionato.

RINNOVO - L'obiettivo ovviamente è centrare di nuovo la Champions League e il mantra di Inzaghi è "niente alibi". Gli infortuni occorsi durante la stagione e i problemi extra campo che stanno riguardando la squadra ora non devono distogliere i calciatori dalla loro meta finale. Lo stesso vale per il mister che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e attende un nuovo incontro con Lotito. Il presidente ha già fatto la sua proposta, l'allenatore continua a prendere tempo ma questa settimana potrebbe essere finalmente quella decisiva.

