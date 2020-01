Iran, Trump: "Teheran non avrà atomica". Berlino: "Minacce non aiutano"

"Le minacce di Donald Trump all’Iran non sono di grande aiuto". Dal governo tedesco arriva la prima critica occidentale all’operato del presidente americano. "L’Iran non avrà mai un’arma atomica", aveva scritto tutto in maiuscolo su Twitter il presidente Trump. Già nella notte era arrivata la dichiarazione congiunta della cancelliera Angela Merkel, del presidente Emmanuel Macron e del premier Boris Johnson a difesa di quel patto firmato a Vienna il 14 luglio di 5 anni fa tra Usa e Iran. Un accordo da cui gli Stati Uniti erano usciti nel maggio 2018 reintroducendo pesanti sanzioni economiche contro Teheran. I tre leader chiedono in particolare all’Iran di evitare nuove violenze o attività nucleari, invitandoli a rispettare l’accordo nucleare sottoscritto nel 2015. Anche la Russia lancia un appello a salvaguardare l’accordo nucleare e chiede ai partner europei di adempiere ai propri obblighi per assicurare che l’Iran resti impegnato nell’intesa.