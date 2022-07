Italia, 16 anni fa il trionfo: gli Azzurri diventavano Campioni del Mondo

Era il 9 Luglio 2006, ben 16 anni fa, quando l'Italia, in Germania, diventava Campione del Mondo per la quarta volta nella sua storia

Il 9 Luglio è un giorno che non può essere indifferente al cuore degli italiani, è il giorno della gioia dopo tanta attesa, è l'impresa del popolo azzurro. Nel 2006, infatti, l'Italia di Marcello Lippi alzava al cielo dal sua quarta Coppa del Mondo, un trionfo meraviglioso di una squadra imbattibile. Oggi sono passati 16 anni da quella storica serata, dal gol di Zidane dopo pochi minuti, il pareggio di Materazzi e l'espulsione del francese per una testata proprio al centrale azzurro. Un Mondiale al cardiopalma, ma vissuto anche con la consapevolezza di essere forti e pronti a tutto, un percorso degno di un film, una cavalcata rimasta nella storia e nel cuore di tutti. Una serie di immagini ancora impresse nella mente degli italiani, dai gol di Pirlo e Del Piero contro la Germania, fino a Cannavaro che alza la coppa al cielo all'Olympiastadion, passando per l'attimo di ansia prima e l'urlo di gioia dopo il rigore di Grosso, solo per citare i più importanti. Il 9 Luglio 2006 è una data che il popolo italiano celebra e ricorda con gioia, il 9 Luglio del 2006 l'Italia vinceva la sua quarta Coppa del Mondo.