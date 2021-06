Italia - Austria, Immobile e Acerbi in campo: la Lazio li supporta via social - FT

Torna l'Italia, tornano le notti magiche e i sogni di mezza estate. Questa sera, dopo una 6 giorni di riposo, gli Azzurri scenderanno in campo per gli ottavi di finale di Euro 2020. Di fronte avranno l'Austria. In campo, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero esserci sia Immobile che Acerbi: il primo si riprenderà la maglia da titolare dopo il riposo con il Galles, mentre il secondo giocherà la prima da titolare nella competizione. Entrambi i giocatori della Lazio sono supportati dalla società che sui canali social gli ha dedicato un post per ricordare l'impegno di oggi.