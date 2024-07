Italia, Cauet su Spalletti: "Non è un vero commissario tecnico!"

TUTTOmercatoWEB.com

L'eliminazione dell'Italia da Euro2024 ha deluso tutti: dai tifosi, agli addetti ai lavori e anche alcuni ex calciatori. A quest'ultima categoria appartiene in particolar modo l'ex giocatore dell'Inter, Benoit Cauet. Intervenuto ai microfoni di dotsport.it, il francese ha sottolineato come Luciano Spalletti si trovi in una posizione che, a detta sua, non gli è consona motivo per cui necessiterà di altro tempo: "Capisco la delusione, ma sarei meno pessimista. Spalletti non è un vero ct, ma un allenatore, avrà bisogno di tempo per fare bene".