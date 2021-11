Italia, Gentile: "Non centrare il Mondiale sarebbe un'altra delusione"

Claudio Gentile, ex giocatore e vice allenatore della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai esprimendosi in merito alla situazione legata ai playoff che gli azzurri dovranno giocare per agguantare il pass e volare al Mondiale in Qatar del 2022. Queste le sue dichiarazioni: "Non è un bel periodo per l'Italia, abbiamo saltato l'ultimo Mondiale e rischiamo anche questo. Non ci penso, sarebbe una mazzata incredibile ma dobbiamo prepararci bene. La finale sarà con il Portogallo ma i segnali sono che il calcio italiano non è più come un tempo, non andare al Mondiale sarebbe una grandissima delusione".

JORGINHO RIGORI - "I rigori ci hanno portato fortuna e sfortuna, agli Europei è andata bene, con la Svizzera no. Fa parte del calcio e dobbiamo superare questi momenti. Sono sicuro che l'Italia passerà, sarebbe una mazzata tremenda".

