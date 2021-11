Italia, Mancini commenta i sorteggi: "Difficile per noi, ma siamo fiduciosi"

L'Italia ha conosciuto le squadre che dovrà necessariamente battere per arrivare a giocare il Mondiale in Qatar nel 2022. I sorteggi di Zurigo hanno accoppiato gli Azzurri con la Macedonia del Nord in semifinale, mentre l'eventuale finale sarà contro la vincente di Portogallo - Turchia. Ai microfoni di FIFA TV il CT Roberto Mancini ha commentato gli abbinamenti: "Per noi è molto difficile: la Macedonia è forte e poi andremmo a giocare in finale contro Turchia o Portogallo. Sarà dura, sono forti".

A Rai 2 il tecnico ha poi aggiunto: "Poteva andare un po' meglio, ecco. È chiaro che sia noi che il Portogallo dovremo battere Macedonia e Turchia. Siccome è una partita unica e secca, le difficoltà ci sono sempre. Noi siamo fiduciosi e positivi, soprattutto nei momenti un po' più difficili. La Macedonia ha comunque fatto un ottimo gruppo di qualificazione. Anche con la Svizzera meritavamo di vincere eppure non lo abbiamo fatto. Dovremo fare una grande partita, poi vedremo la finale. Portogallo? Come noi avremmo evitato volentieri loro, probabilmente anche loro avrebbero evitato noi. Una eventuale finale ce la andremo a giocare. Joao Pedro? È una cosa talmente recente, vedremo. Noi abbiamo giocatori bravi, Joao Pedro è un ottimo attaccante, conosce il calcio italiano. Ma non dimentichiamo ciò che i ragazzi hanno fatto quattro mesi fa. Quelle magie si trovano solo in quei momenti lì, quando stai insieme per un po' di tempo. Sarà importante avere i giocatori a disposizione. Chi sarà il prossimo rigorista? Speriamo ce lo diano per poter decidere".