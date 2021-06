Italia, Mancini: "Non esistono titolari. Vittoria? Chi passa il turno è in lizza"

Tre vittorie su tre per l'Italia di Roberto Mancini che saluta Roma con altri tre punti conquistati contro il Galles. Questa la disamina del ct Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport: "Soddisfatti della vittoria, faceva molto caldo, i ragazzi sono stati bravissimi. Quando dico che anche cambiando uno due giocatori non cambia niente lo dico perché sono giocatori che sanno quello che devono fare, il prodotto non cambia. Verratti? La gara di oggi ha dimostrato che sono tutti titolari. I titolari non esisonto, ci sono undici che vanno in campo. Tutte quelle che passano il turno sono in lizza per vincere. Anche noi abbiamo difficoltà, le gare sono tutte difficili. Salutiamo Roma e dedichiamo questa vittoria a tutti i ragazzi che hanno sofferto in questo anno e mezzo sperando che possano tornare a divertirsi perchè lo meritano".