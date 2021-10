Italia-Spagna, dove vedere la partita in tv e streaming

Nella prima semifinale di Nations League, l'Italia di Mancini ospita la Spagna di Luis Henrique. Il match è in programma mercoledì 6 ottobre, ore 20:45, a San Siro. Chi vince affronterà la vincente di Belgio-Francia, che si disputerà il 7 ottobre a Torino, nella finalissima. Il match tra Azzurri e Furie Rosse sarà trasmesso in diretta esclusiva dalla Rai: in tv su Rai 1 (anche in HD ai canali 501 del digitale terrestre) e in streaming su Raiplay. La semifinale tra Belgio e Francia sarà invece trasmessa da Mediaset sul Canale 20 e in streaming su Mediaset Play.