Italia-Spagna, Mancini: “Perdere così è un dispiacere. Bonucci? A certi livelli…”

Dopo quasi tre anni di imbattibilità, la Nazionale italiana perde una partita. Nelle semifinali di Nations League vince la Spagna passando 2-1 a San Siro. Il ct Roberto Mancini ha analizzato la gara ai microfoni di Rai Sport: "A volte alcuni episodi condizionano le partite. Il primo tempo poteva finire 1-1. La Spagna gioca benissimo, ma perdere così è un dispiacere. Abbiamo fatto un errore che non va commesso a questi livelli. Espulsione di Bonucci? Non l’ho vista, ma Leo doveva fare attenzione prima quando si è fatto ammonire per proteste. Nella ripresa siamo stati bravissimi. In inferiorità numerica abbiamo segnato un gol senza subirne. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto. Cambi a centrocampo? Avevamo bisogno di giocatori freschi che ci hanno aiutato. Fischi a Donnarumma? Mi è dispiaciuto. Spagna con tanti giovani? Anche noi potevamo giocare con qualche giovane in più. Questa partita ci ha dato una grande forza".