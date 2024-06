Italia, tutto pronto per Euro 2024: ecco la divisa ufficiale - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviati i due test amichevoli contro Turchia e Bosnia ora si inizia a fare sul serio. Solo cinque giorni e poi per l'Italia di Spalletti sarà esordio agli Europei del 2024. Poco prima della partenza da Coverciano, direzione Germania, gli azzurri hanno posato per la consueta foto di rito in divisa firmata come sempre Emporio Armani.

Non solo, la nazionale ha posato anche con la divisa ufficiale Adidas che verrà indossata durante tutta la competizione.