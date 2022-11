Italia Under 21, Bove: "Bravo Cancellieri, ma il merito è di tutta la squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Germania Under 21 ha battuto 4-2 l'Italia ad Ancona. Protagonista di serata tra gli azzurri è stato Matteo Cancellieri, entrato nella ripresa e autore di una doppietta. Il centrocampista della Roma e della squadra di Paolo Nicolato Edoardo Bove ha commentato ai microfoni di Rai Sport la prestazione dell'attaccante della Lazio: "Sono contento per Cancellieri. All'Italia non mancano i gol, questi arrivano sempre grazie al lavoro di tutta la squadra, Matteo è stato bravo a capitalizzare le occasioni che abbiamo creato tutti insieme. Bravo lui, però credo che il merito vada dato a tutta la squadra che è riuscita a reagire in un momento molto difficile per noi".