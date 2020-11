Italia Under 21, doppio Pobega stende l'Islanda: azzurrini sempre al comando del girone

L'Italia supera per 2-1 l'Islanda in trasferta, in una partita valida per il Gruppo 1 di qualificazioni agli Europei U21. Protagonista assoluto Tommaso Pobega, autore di una doppietta al 35' e all'88'. Momentaneo pareggio islandese di Willumsson al 63'. Nella classifica del girone, Italia al comando con 19 punti dopo otto partite. Segue l'Irlanda con 16.