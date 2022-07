Jony: “Avrei lasciato la Lazio solo per lo Sporting" E sulla stagione…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jony, dopo mesi di attesa, è tornato a vestire la maglia dello Sporting Gijon. L’ex biancoceleste, come da contratto, trascorrerà un’altra stagione al club spagnolo in prestito. Nella giornata di ieri il giocatore si è aggregato alla squadra svolgendo il suo primo allenamento in vista della stagione che verrà e al termine della seduta, come riporta Mudo Deportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole: “Ho sempre detto che avrei lasciato la Lazio solo per tornare allo Sporting”. Ha poi aggiunto: “Mancavano i dettagli dell'ultimo minuto. Sono felice di lavorare con loro e ora cercherò di migliorare giorno per giorno. Tornare allo Sporting significa soddisfazione, orgoglio e responsabilità".

STAGIONE - Quella appena conclusa non è stata semplice per Jony, gli infortuni hanno inciso notevolmente sul suo percorso e sulle sue prestazioni. A tal proposito ha affermato: “Quello che ho vissuto la scorsa stagione, mesi molto duri sia come gruppo che come singoli. Ho provato frustrazione per non essere riuscito a mettere insieme allenamenti di fila. È sempre successo qualcosa e questo mi ha creato ansia e non mi ha permesso di esibirmi. Ora la situazione è diversa, ci sono due settimane di preseason per arrivare al livello che tutti si aspettano”.

TIFOSI – “Sono più entusiasti che mai, si aspettano un gruppo forte. Ci vuole tempo, dobbiamo fare un passo alla volta in modo che alla prima partita di campionato la gente veda la squadra che vuole vedere”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE