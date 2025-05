Juve, è scattato l'obbligo di riscatto per Kelly: le cifre dell'affare

WEBTV PAGELLE EMPOLI-LAZIO: GOL IMME-DIA-TO! GIGOT PRONTO, HYSAJ INGENUO MANDAS 6: La sua gara inizia con un colpo violento alla testa subìto da Colombo. Non deve compiere parate complicate. HYSAJ 5,5: Stop, testa alta e lancio preciso sul petto di Dia: ha grande merito sul vantaggio immediato della Lazio. Poi però non si... MANDAS 6: La sua gara inizia con un colpo violento alla testa subìto da Colombo. Non deve compiere parate complicate. HYSAJ 5,5: Stop, testa alta e lancio preciso sul petto di Dia: ha grande merito sul vantaggio immediato della Lazio. Poi però non si... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | TAVARES E LA CHIAMATA DELLA PREMIER: ALTRI DUE CLUB SU DI LUI CALCIOMERCATO LAZIO - "Chi vuole i nostri ragazzi, sappia che non ci sono margini: non li cederemo a potenziali concorrenti in campionato, non rafforzeremo gli altri club italiani". si è espresso così alla Stampa il direttore sportivo Angelo... CALCIOMERCATO LAZIO - "Chi vuole i nostri ragazzi, sappia che non ci sono margini: non li cederemo a potenziali concorrenti in campionato, non rafforzeremo gli altri club italiani". si è espresso così alla Stampa il direttore sportivo Angelo...