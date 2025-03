Juve, Giuntoli sull'esonero di Motta: "Volevamo dare una sterzata alla squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Giornata importante quella odierna in casa Juventus dove il club ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore Igor Tudor. Prima delle parole del croato sono arrivate quelle del responsabile dell'area tecnica Cristiano Giuntoli che ha voluto spiegare il motivo dell'esonero di Motta: "Volevo ringraziare Thiago Motta e il suo staff per il grande lavoro in questi mesi. Volevo fare chiarezza anche sul rapporto con Thiago che rimarrà di grande stima e confronto quotidiano. Per le mie parole nel post gara di Firenze, noi ci siamo presi del tempo per riflettere e abbiamo deciso di dare una sterzata per la squadra e per la Juventus".

"La nostra scelta è andata subito su Igor soprattutto per le sue qualità tecniche e morali. Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club. Poi ci incontreremo e la speranza è quella di andare avanti insieme. Noi crediamo molto nella squadra e siamo molto fiduciosi per il futuro".