Juve - Torino, scontri tra tifosi con spranghe: cosa è successo

Questa sera alle 20:45 il calcio d'inizio fra Juventus e Torino, da sempre sfida calda per la rivalità storica fra i due club e le due tifoserie. Che purtroppo, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha portato a scontri attorno all'una nella zona Gran Madre nella città: stando a quanto si legge sono in corso le indagini della Digos per identificare gli altri teppisti, una sessantina in tutto, armati di spranghe e bastoni, ma attualmente sono stati 10 i fermi ed un arresto, fra i tifosi juventini. Come si apprende poi, solo l’intervento delle volanti della Questura di Torino è riuscito a riportare la calma. L'ipotesi più accreditata è che gli ultras delle due compagini si siano dati appuntamento per un regolamento di conti. In tutto sono stati coinvolti una sessantina di ultras, tra bianconeri e granata.