Juventus, anche de Ligt lascia Torino: ora sono 9 i giocatori all'estero

In casa Juventus diversi giocatorino sono lontani da Torino. Alla lista si è aggiunto De Ligt, che ha lasciato la città per tornare in Olanda. Su Instagram la compagna Annekee ha pubblicato una foto del viaggio e un video che mostra il difensore allenarsi proprio con la fidanzata e il suocero. Fino a questo momento l'unico ad essere tornato alla base è Pjanic. Fuori dall'Italia invece Cristiano Ronaldo, Danilo, Douglas Costa, Alex Sandro, Rabiot, Szczesny, Khedira e Higuain. Altro che ripartenza in vista, in casa Juventus i giocatori continuano a partire. La società non ha ancora fissato nè date per il rientro dei suoi atleti, nè limiti per lasciare Torino.