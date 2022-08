Juventus, Kostic si presenta: “Me lo merito. Non è stato difficile…”

Filip Kostic approda finalmente in Italia. Dopo essere stato vicinissimo alla Lazio di Sarri la scorsa estate, l'esterno serbo si è aggiunto alla corte di Allegri. La Juventus lo ha ufficializzato nelle scorse ore e, tramite i canali ufficiali, ha reso pubblica la prima intervista dell'ex Eintracht da calciatore bianconero. Queste le sue prime dichiarazioni: "Non è molto difficile dire di sì alla Juventus. Ho già parlato con Dusan, sono contento che lui faccia parte della squadra. E' uno dei migliori attaccanti, è bello giocare con lui. Step decisivo per la carriera? Sì, certo, ho dato tutto e ho lavorato duro per questo. Credo di meritare la Juventus. Quando arriva un club del genere, poi, è sempre il momento giusto. Posso portare tanta qualità, ci proverò. Darò tutto per i bianconeri. Ti piace aiutare i compagni? Mi piace giocare così, poi dipende da cosa vuole l'allenatore e qual è la cosa migliore per la squadra. Se fa bene alla squadra, io lo farò al meglio".