Juventus, problemi in paradiso: momenti di tensione in allenamento tra Pjanic e Sarri

Problemi in casa Juventus, l'aria che si respira tra Miralem Pjanic e Maurizio Sarri non è delle migliori. Come scrive La Stampa, già prima del lockdown i rapporti tra giocatore e allenatore si erano fatti tesi, ma ogni discorso è stato poi rimandato a causa dello stop imposto dalla pandemia. Ora la situazione non è migliorata, anzi: in queste settimane ci sarebbe stato un diverbio in allenamento tra i due che, unito alle prestazioni non ottimali da parte di Pjanic in Coppa Italia, ha portato Sarri a decidere di escludere il bosniaco dal blocco dei titolari per il match contro il Bologna.