Juventus, Tudor a Dazn: "Kalulu ha fatto un'ingenuità. Ho chiesto scusa a..."

Lazio e Juve si dividono la posta in palio: i biancocelesti hanno acciuffato il pareggio allo scadere grazie al gol di Vecino, che risponde al vantaggio bianconero siglato da Kolo Mouani. Ecco le parole del tecnico della Juventus Igor Tudor al termine della sfida:

"È stata una bella gara, dispiace per aver perso i 3 punti, prendiamo questo punto e andiamo avanti, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato il massimo. Viste le problematiche avute non era facile. Dispiace avere cosi tante assenze. Sull'episodio di Kalulu ho visto le immagini, il gesto c'è stato. Non so le prende sul viso, comunque è un'ingenuità. Non bisogna farlo, ma lui è un ragazzo per bene. Accettiamo questo episodio. Al ragazzo diuspiace però è una bravissima persona, un ragazzo di grandi valori. Vediamo cosa succede ora. A Gatti devo fare i complimenti. viene da una frattura e si era sempre allenato a parte. Avevamo deciso di portarlo per poterlo impiegare masimo 5-10 minuti. Complimenti a lui perché ha stretto i denti. Ho chiesto scusa ai due ragazzi che ho tolto dopo averli fatto entrare. Non è una scelta bella per loro due, ma era doverosa. Nico Gonzalez era un po' i. affanno, Conceicao invece mi è piaciuto tanto. Al completo siamo una squadra forte, con due pezzi il prossimo anno si può avere una sdquadra di altissimo livello"