Juventus, Vlahovic out con il Verona: le possibilità di recupero per la Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Procede il recupero di Dusan Vlahovic in casa Juventus. L'attaccante serbo sta proseguendo le terapie e non ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto del gruppo. L'ex giocatore della Fiorentina sta ancora smaltendo l'infiammazione all'adduttore ragion per cui è da escludere un suo impiego nella sfida contro l'Hellas Verona di giovedì. Più probabile che possa tornare nell'elenco dei convocati per il big match contro la Lazio in programma domenica 13 novembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.