L'ex Fiorentina Carnasciali: "Ribery funzionale alla Lazio. Corsa Champions apertissima"

L'ex calciatore della Fiorentina, prossima avversaria della Lazio in campionato, Daniele Carnasciali, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto della situazione in casa viola: "Quest'anno è stato complicato, così come anche gli ultimi tre, nonostante gli sforzi della società e di Commisso. Firenze è una piazza importante, ma spesso non riusciamo a tenere i giocatori di qualità come Chiesa, Bernardeschi, vedremo Vlahovic".

RIBERY - "Quando sta bene si vede che è di un'altra categoria, la sua carriera la conosciamo tutti. Ovviamente ha un'età, quindi è logico che abbia bisogno di riposare. Deve essere aiutato dalla squadra. Ribery funzionale alla Lazio? Dico di si. La Lazio ha giocatori bravi, forti che sanno giocare a pallone, per altri due anni almeno potrebbe essere utile ai biancocelesti".

LA LAZIO - "Non sono partiti bene, ma sono forti e hanno recuperato. Ora lottano per la Champions. La Lazio è una delle squadre che simpatizzo. Corsa Champions? La Juve deve giocare con Milan ed Inter, può capitare di tutto. In questo momento vedo il Milan un po' più avvantaggiato, ma sono tutte lì. Se la Lazio vince col Torino ha grandi possibilità. Per ora è un grande punto interrogativo per tutte".

INZAGHI - "Lui è un allenatore da grande club ormai. Piace a tanti, ma per lui parlano i risultati. La Lazio e tutta la squadra è cucita addosso a lui. Io fossi in lui rimarrei alla Lazio. Dipende dalla società, il presidente è un tipo particolare, forse solo Inzaghi riesce a dialogarci così tanto (ride ndr)".