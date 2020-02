La tensione di Anna Falchi prima dell'Inter: "Posso dire solo 'Forza Lazio!'" - VD

Per questo Lazio - Inter ci sono tutti, non poteva mancare lei. La showgirl che da anni porta i colori biancocelesti in televisione, e ora anche sui social: Anna Falchi. Tanta emozione, tensione positiva. Brividi forti e scaramanzia per Anna, che prima delle partite non parla mai: "Almeno un 'Forza Lazio'?" - "Quello sempre!", ha risposto ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it.

VIDEO - L'ARRIVO DI ANNA FALCHI