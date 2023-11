LaLiga, Tebas: "La Superlega distrugge i campionati. In Italia c'è un problema..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Presente al Social Football Summit a Roma, il presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha toccato diversi temi del calcio europeo e mondiale. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com: "Supelega? Non dico nulla perché sono presidente della Liga, ma il senso di appartenenza nel calcio è ancora molto importante. Con la Superlega rischiamo di distruggere i campionati nazionali. Siamo in una situazione di stress, di crisi, ma anche di grandi opportunità per l'industria. I club non avevano mai avuto prima d'ora la possibilità di arrivare ai tifosi di tutto il mondo tramite un tweet o un video su TikTok. È cambiato il modo di vedere il calcio. Dobbiamo sfruttare questo trend per non perderlo in futuro".

Sulla Serie A: "Non c'è una base così solida nel resto dell'Europa, ma bisogna lavorare per rafforzarla. In Italia c'è un grandissimo problema di fair play finanziario interno: per far parte di una grande competizione devi essere economicamente sostenibile, ma ci sono presidenti che continuano a mettere soldi a perdere nei propri club. Non c'è un progetto per crescere, per investire nelle infrastrutture. Bisogna migliorare la percezione della Serie A all'estero".