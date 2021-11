Lazio, 10 trasferte europee senza vittorie: l'ultima fu proprio a Marsiglia

Da Marsiglia a... Marsiglia. L'ultima vittoria europea in trasferta targata Lazio risale al 25 ottobre 2018 proprio al Velodrome, stadio che ospiterà il prossimo incontro dei biancocelesti in Europa League. Un match fondamentale per il passaggio del turno in cui un successo aumenterebbe di molto le probabilità di chiudere il girone almeno al secondo posto. I tre punti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, metterebbero fine anche alla statistica che vede la Lazio mai vittoriosa nelle ultime 10 gare europee giocate lontano dall'Olimpico.

RISULTATI - Il girone di Champions dello scorso anno fu giocato ad alti livelli, la Lazio non perse mai ma chiuse con tre 1-1 in trasferta contro Zenit, Bruges e Borussia Dortmund, prima della sconfitta per 2-1 in casa del Bayern Monaco agli ottavi. Tra 2018 e 2019 solo sconfitte in Europa League contro Apollon, Siviglia, Cluj, Celtic e Rennes. Quest'anno invece l'1-0 a sfavore in casa del Galatasaray. Giovedì non mancheranno certo le motivazioni per tornare a fare bene fuori casa.