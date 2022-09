Lazio: 23 anni il gol pazzesco di Almeyda contro il Parma

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il 26 settembre è una data che è entrata di diritto nella storia della Lazio ma anche del calcio generale. Infatti esattamente 23 anni fa, nel 1999, un calciatore biancoceleste ha siglato uno dei gol più belli in assoluto mai visti in una partita ufficiale. Il giocatore in questione è Matias Almeyda una delle icone della squadra che sotto la guida di Eriksson conquistò lo scudetto nella stagione 1999/2000. Il teatro della straordinaria performance è lo stadio Tardini di Parma. La Lazio dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla marcatura di Salas aveva incassato il pareggio di Boghossian al quarto d'ora della ripresa. La gara a quel punto sembrava avviarsi verso un pareggio tra due squadre che ai tempi vantavano un potenziale incredibile. Ma la "follia" di Almeyda cambiò il corso del match e diede i tre punti alla Lazio. Un tiro al volo di esterno destro dai 30 metri con la palla che si insaccò all'incrocio dei pali battendo imparabilmente un giovane Buffon che mai avrebbe potuto sventare quella traiettoria ad effetto che ancora oggi i tifosi ricordano "increduli".

Tanti i commenti sui social sia da parte di chi l'ha vissuto, sia delle nuove generazioni che con tutta probabilità si saranno gustati i video del gesto tecnico dell'argentino milioni di volte. D'altronde un gol così non si può dimenticare. Anche chi non tifa Lazio lo celebra ancora con gioia e stupore.