Lazio: “Aaah, come gioca Lucas Leiva”. I dati top del brasiliano

“Aaah, come gioca Lucas Leiva”, direbbe oggi Maurizio Mosca. Anche se non si parla di dribbling, doppi passi, tiri a giro all'incrocio. Il repertorio del brasiliano è tutt'altro. Un arsenale di distruzione nel mare di qualità della Lazio di Inzaghi. Qualità che non per questo non appartiene anche all'ex Liverpool, sia ben chiaro, ma che viene messa in secondo piano dinnanzi al grandissimo lavoro di rottura del mediano bianceleste. D'altronde ogni squadra avrebbe bisogno di un Lucas Leiva, la Lazio ha quello originale. Nonostante un inizio di stagione non propriamente al top - complice qualche noia fisica -, le statistiche del brasiliano restano da urlo. Come riporta CalcioDatato, dopo 12 giornate Leiva è quinto in Italia per duelli difensivi vinti per minuto di possesso avversario. In pratica, il 6 di Inzaghi vince un contrasto difensivo ogni 3 minuti e 29 secondi che gli avversari tengono il pallone. Un'ottima media, battuta solo Bentancur (02'46''), Allan (03'0''), Baselli (03'20'') e Matuidi (03'27''). Il dato - che lo pone anche in 17ª posizione tra tutti i maggiori campionati europei - assume un valore inestimabile considerando che, nei primi 30 della Serie A per questo fondamentale, nessun altro biancoceleste rientra in classifica. Leiva, inoltre, è anche il terzo centrocampista in Italia a far guadagnare il maggior numero di metri (a partita) alla sua squadra tramite i passaggi. Sono 328m, solo uno in meno di Cigarini (329m). Mentre al primo posto risiede un irraggiungibile Pjanic a 374 m. La realtà statistica dei fatti, dunque, non pone il brasiliano solo tra i migliori mediani in Italia in fase difensiva, ma lo elegge a pedina fondamentale per la costruzione della manovra della Lazio. Insomma, per vincere la squadra di Inzaghi ha bisogno di dirlo: “Aaah, come gioca Lucas Leiva”.

