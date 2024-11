Lazio, Accardi elogia Baroni: "Sta raccogliendo i frutti del suo lavoro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio di Baroni è partita alla grande. Contro ogni più rosea aspettativa, i biancocelesti si trovano attualmente al terzo posto in campionato (al pari con Fiorentina e Atalanta) e sopra tutti nella maxi-classifica di Europa League. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato Beppe Accardi ha espresso il suo pensiero sulla formazione dell'ex tecnico del Verona, elogiando soprattutto il suo lavoro che ha svolto fin qui. Ecco le sue parole: "La Lazio sta facendo bene e sono contento per il suo allenatore, finalmente Baroni sta raccogliendo i frutti che non aveva mai raccolto”.