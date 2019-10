Lazio, Acerbi: "Il gol? Ho calciato senza pensarci. Ora continuiamo così"

Al termine della prima frazione di gioco fra Lazio e Torino, l'autore della rete che ha sbloccato la partita, Francesco Acerbi, ha così parlato a Dazn: “Avevo spazio per calciare, quando mi è arrivato il pallone non ci ho pensato due volte. La squadra sta giocando bene, dobbiamo continuare così. Non bisogna abbassare la guardia, il Torino ha orgoglio”.