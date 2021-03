Lazio, ag. Immobile: "Scarpa d'Oro coronamento di una carriera. Voleva festeggiare con i tifosi"

Ben 36 reti in un solo campionato, Ciro Immobile la scorsa stagione ha battuto record su record, entrando di fatto nella storia del calcio italiano. Reti che gli sono valse la vittoria della Scarpa d'Oro, che quest'oggi riceverà dalla Sindaca Virginia Raggi in Campidoglio. Per parlarne ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto il suo agente Marco Sommella: “Finalmente ci siamo, è il coronamento di una carriera, dispiace perché non la potrà festeggiare con il proprio pubblico: sarebbe stato pazzesco se gliela avessero consegnata prima di Lazio-Bayern con 80 mila spettatori all’Olimpico. È dispiaciuto Ciro, è un calciatore della gente. Magari ci sarà modo, purtroppo adesso è un momento delicato per tutti. È passato un anno ma sembra che sia una vita, le priorità sono cambiate".

Poi prosegue: “Dobbiamo ringraziare il presidente Lotito, che si è attivato personalmente. È un luogo storico, istituzionale e importante, ha il suo fascino e rappresenta la città. Non capita a tutti i giocatori di essere premiati lì. È un grande privilegio per Ciro, che ha conquistato un premio molto importante. Prima di lui, solo due italiani l’hanno vinta. E solo Suarez era riuscito a conquistarla interrompendo il dominio di Messi e Ronaldo". Infine sulla prossima gara: “Sicuramente, la speranza è che lui e i suoi compagni possano interrompere questa striscia negativa. Un anno fa la Lazio era prima in classifica, adesso è indietro ma rimane una squadra forte. Ha avuto un calo fisiologico ed è dovuto alle tante partite, non abbiamo visto la solita Lazio. Speriamo di possa rimettere quanto prima in carreggiata“.