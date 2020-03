Lazio, Agostinelli: "Lo stop non inciderà a livello tattico. E fossi in Inzaghi..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli per parlare della situazione che il calcio sta vivendo: "Non credo questa interruzione possa incidere troppo sulle squadre a livello tattico. Ormai i giocatori hanno durante la stagione metabolizzato tutti i dettami degli allenatori. La sosta ovviamente è lunga, ci sono diverse incognite. Anche dal punto di vista mentale ci sarà da lavorare. In questo momento, da allenatore, sarei molto presente nella vita dei giocatori per cercare di tenerli su dal punto di vista emotivo. I calciatori devono sapere che quello che hai conquistato ieri puoi perderlo domani, il calcio oggi è così. Scadenza dei contratti a ridosso dell'eventuale fine del campionato? Fossi in Inzaghi non mi preoccuperei di queste cose, la prima preoccupazione è sapere quando riprendere il campionato. C'è forse qualche dubbio per quanto riguarda la testa dei giocatori, ma credo che i procuratori stiano lavorando sulla situazione. Quando una squadra si ferma e sta molto bene è più penalizzata, rispetto a un'altra che può approfittarne per recuperare. Ma non c'è mai una verità assoluta in queste cose".