Lazio - Atalanta, Sabatini (Mediaset): "Gasperini si portava dietro qualcosa..."

Sandro Sabatini, giornalista e conduttore di Sport Mediaset, è tornato sulle parole di Gasperini in seguito ai due rigori concessi alla Lazio nel match dell'Olimpico contro la sua Atalanta. Per Sabatini, che resta leggermente dubbioso sul primo rigore pur confermando come sia giusta l'assegnazione, c'è dietro una voglia di rivalsa dalla finale dello scorso anno: "Il rigore del 3-3 non si discute, quello del 1-3 è da Var. Il contatto c'è, dalla tv Immobile perde l'equilibrio per il tocco di Palomino. È una questione di centimetri, ma il rigore c'è. Gasperini evidentemente si portava dietro qualcosa dalla finale di coppa Italia dello scorso anno". Sabatini ha ribadito le sue esternazioni ai microfoni di Radio Sportiva.