Lazio, Attilio Lombardo compie 55 anni: gli auguri della società

Oggi un ex biancoceleste compie gli anni: si tratta di Attilio Lombardo, che spegne 55 candeline. Questi gli auguri della Lazio: "Compie oggi 55 anni Attilio Lombardo, ex centrocampista biancoceleste. Nato nella provincia casertana, ma cresciuto calcisticamente a Crema, piccolo comune del cremonese, proprio nella Cremonese, Lombardo esordisce in Serie B. Con i grigiorossi colleziona ben 141 presenze, prima di approdare in Serie A nella Sampdoria. Poi arrivano Juventus e Crystal Palace, ed infine la Lazio. In maglia biancoceleste il centrocampista classe ’66 totalizza, in due stagioni, 33 presenze e 2 gol. Con l’Aquila sul petto, inoltre, Lombardo conquista uno Scudetto nella stagione 1999/2000, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea".