Lazio, auguri a Di Canio: l'ex attaccante compie gli anni

Romano sicuramente, ma anche un po' british. In Di Canio scorre il sangue della sua città mescolato alle esperienze avute in Inghilterra e Scozia durante una lunga e variegata carriera. Ne ha girate di città, Paolo, anche in Serie A. Certo è però che quel ritorno alla Lazio a distanza di quattordici anni (prima esperienza '87-'90, seconda dal 2004 al 2006) con il gol nel derby ha tutto un sapore particolare che difficilmente andrà via. Oggi, nel giorno del suo 58° compleanno, l'ex attaccante magari ripenserà alle squadre dove ha giocato con una menzione speciale per i colori bianco e celeste.