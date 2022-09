Lazio, Ballotta: “Maximiano sfortunato. Provedel è completo e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Dopo l’esordio infelice di Luis Maximiano contro il Bologna, Maurizio Sarri ha sempre preferito schierare tra i pali Ivan Provedel. Un errore grossolano quello commesso dal portoghese nella prima gara di campionato che gli è costato caro, ora è in panchina in attesa della sua occasione. In molti si stanno chiedendo quando effettivamente questa chance si presenterà, soprattuto alla luce delle ottime prestazioni dell’ex Spezia. In merito, ai microfoni di Radiosei, si è espresso Marco Ballotta: “Provedel ha iniziato bene. Molti davano per scontato che sarebbe stato Maximiano il titolare, io ho sempre creduto il contrario. Certo, il portoghese è stato sfortunato, ma da quell’errore lì Provedel si è conquistato il posto. Non ha commesso errori, da sicurezza e fiducia ai compagni di reparto e quindi è giusto che giochi lui. Ora la Lazio ha bisogno di garanzie, ma sono sicuro che arriverà il momento di Maximiano. Somiglianze con ‘Ballotta-Muslera’? All’epoca lo buttarono subito in campo, ma era un bambino non ancora formato a livello fisico. È stato buttato nella mischia troppo velocemente e ha avuto bisogno di tempo per riscattarsi dopo un inizio complicato. Ha mostrato carattere ed è riuscito ad affermarsi. Provedel è abbastanza completo come portiere. La cosa fondamentale è dare fiducia alla difesa, questo aspetto conta più di tanti tecnicismi. Ovvio, poi è nei momenti di difficoltà che si giudica complessivamente un giocatore, ma lui è partito veramente bene”.

L’ex portiere biancoceleste ha poi aggiunto un commento sulla squadra in generale: “La Lazio la vedo più continua nelle prestazioni, sarà fondamentale nel corso della stagione evitare quegli alti e bassi che hanno rallentato molto i biancocelesti la scorsa stagione”.