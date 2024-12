Lazio, Baroni a Dazn: "Nelle difficoltà ci siamo compattati". E sul mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lazio - Atalanta, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn. Questo è ciò che ha detto: "Io voglio questo dalla squadra, oggi prestazione importante sotto tutti i punti di vista. Abbiamo messo in difficoltà l'Atalanta, siamo stati davvero bravi. Faccio i complimenti ai ragazzi. Al momento abbiamo difficoltà di organico, ma in questo la rosa è stata straordinaria. Come ho detto negli spogliatoi alla squadra, sono contento. Il primo tempo è stato di altissimo livello, loro non hanno mai tirato in porta. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche occasioni per fare il 2-0. Dobbiamo crescere con questo tipo di identità. Oggi era una partita difficile per il valore dell'avversario, ma l'abbiamo interpretata nel modo giusto".

"Dele-Bashiru attacca la profondità, ha gamba. Castellanos si muove molto, a me piace e cerco di aiutarlo. Toglie riferimenti. Ma sono contento di tutta la squadra. Mercato? Credo che le difficoltà siano sotto gli occhi di tutti, sono contento di questi ragazzi e di come stiamo lavorando. Anche nella difficoltà numerica abbiamo trovato compattezza e aiuto reciproco, la squadra si spende e si sbatte. Io penso ai miei giocatori e ad alzare il loro livello. Buoni propositi per il 2025? Sento grande responsabilità di questo ambiente, di questi tifosi che sono meravigliosi e ci danno sempre grande sostegno. Darò tutto quello che ho insieme al mio staff, è quello che ci riesce meglio. Derby? Ora riposiamo due giorni e ci faremo trovare pronti. È una partita bellissima, sentitissima. Non la dobbiamo sbagliare".